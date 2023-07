Sport in tv oggi (giovedì 27 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tanto sport in tv ed in streaming oggi, giovedì 2 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Tour de France, il calcio femminile con i Mondiali, e molto altro ancora.

Inizia anche la 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023: a Chengdu, in Cina, si terranno le qualificazioni del tiro con l’arco, con ricurvo e compound, maschile e femminile, e le prime partite della fase a gironi della pallanuoto maschile.

In questa prima giornata di Universiadi saranno 25 gli azzurri in gara, di cui 13 che compongono l’Italia della pallanuoto maschile e 12 impegnati nelle qualificazioni dell’arco, equamente divisi tra ricurvo e compound, maschile e femminile. La diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 27 luglio

02.00 Pallanuoto, Mondiali: Canada-Giappone (Finale 11° posto) – Recast TV

02.30 Universiadi, 1a giornata – FISU.tv

03.00 Calcio femminile, Mondiali: USA-Olanda – FIFA+

03.30 Pallanuoto, Mondiali: Croazia-Australia (Finale 9° posto) – Recast TV

03.32 Nuoto, Mondiali: 5a giornata, batterie – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

05.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali: 27 metri maschili – Rai Play 3, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

07.00 Pallanuoto, Mondiali: Montenegro-Italia (Semifinali 5° posto) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

08.30 Pallanuoto, Mondiali: Stati Uniti-Francia (Semifinali 5° posto) – Recast TV

09.30 Calcio femminile, Mondiali: Portogallo-Vietnam – FIFA+

10.00 Tennis, WTA 250 Varsavia (Secondo match dalle 10.00, non prima delle 11.00 Stefanini-Burrage) – WTA TV, SuperTenniX, 10.00-13.00 SuperTennis HD

10.00 Scherma, Mondiali: 3a giornata – 17.15 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 2 HD dalle 18.00 Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.00 Pallanuoto, Mondiali: Grecia-Serbia (Semifinali) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

11.00 Tennis, ATP 500 Amburgo (Terzo match dalle 11.00, non prima delle 14.30 Musetti-Kovalik) – Tennis TV, SuperTenniX, 14.30-15.00, 16.30-18.00 SuperTennis HD

11.00 Tennis, WTA 250 Amburgo (Terzo match dalle 11.00, non prima delle 15.00 Trevisan-Akugue) – WTA TV, SuperTenniX, 13.00-14.30, 15.00-16.30 SuperTennis HD

11.00 Tennis, WTA 250 Losanna – WTA TV, SuperTenniX, differita dalle 23.00 su SuperTennis HD

11.30 Pallanuoto, Mondiali: Ungheria-Spagna (Semifinali) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

12.00 Calcio femminile, Mondiali: Australia-Nigeria – FIFA+

13.02 Nuoto, Mondiali: 5a giornata, semifinali e finali – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

13.34 Ciclismo, Vuelta a Castilla y Leon: 2a tappa – nessuna copertura tv/streaming

14.20 Ciclismo femminile, Tour de France: 5a tappa – 14.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

16.30 Tennis, ATP 250 Umago (Terzo match dalle 16.30, non prima delle 21.00 Cecchinato–Sonego) – Sky Sport Tennis HD poi dalle 19.45 anche Sky Sport Summer, dalle 18.00 SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Go, Now, Tennis TV

18.00 Tennis, ATP 250 Atlanta – Tennis TV, SuperTenniX, 01.00-05.00 SuperTennis HD

