Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari 27 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si concludono oggi le prove individuali e si aprono invece le gare a squadre ai Mondiali di scherma 2023 a Milano. Una giornata davvero ricchissima, perchè si assegnano le medaglie nella sciabola femminile e nel fioretto maschile, mentre nella spada femminile e nella sciabola maschile inizierà l’avventura dei quartetti.

Dopo una straordinaria giornata di ieri con ben quattro medaglie, l’Italia vuole viverne un’altra. Attesa soprattutto per i fiorettisti, che sognano di ripetere la tripletta di ieri delle azzurre. Fari puntati anche sulle sciabolatrici, che vogliono provare a stupire e regalarsi una grande gioia.

Come detto parte anche l’avventura delle squadre, con i primi turni del tabellone di spada femminile e sciabola maschile. Le spadiste partono contro la vincitrice del match tra Australia e Finlandia, mentre gli sciabolatori se la vedranno con la Bulgaria.

La sesta giornata dei Mondiali di scherma comincerà alle ore 10.00. Sarà possibile seguirle in diretta televisiva su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Summer ed Eurosport HD. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2023

Giovedì 27 luglio

Dalle 10.00

Tabellone principale – Sciabola femminile individuale

Fasi preliminari – Spada femminile a Squadre

Dalle 11.00

Tabellone principale – Fioretto maschile individuale

Dalle 12.00

Fasi preliminari – Sciabola maschile a Squadre

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 17.20 alle 19.45), Sky Sport Arena (dalle 16.40 alle 19.20), Sky Sport Summer (dalle 17.20 alle 19.20), Eurosport HD (dalle 17.20 alle 19.45)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI SCHERMA 2023: GLI ITALIANI IN GARA

Sciabola femminile individuale – Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile

Fioretto maschile individuale – Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini

Spada femminile a Squadre – Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola

Sciabola maschile a Squadre – Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Enrico Berrè

FOTO: Bizzi/Federscherma