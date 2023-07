LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: fiorettisti a caccia del podio, sciabolatrici outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dedicata ai tabelloni principali dei Mondiali di scherma 2023. A Milano spazio al torneo individuale di fioretto maschile e sciabola femminile, con gli atleti italiani che vanno nuovamente a caccia di medaglie dopo la scorpacciata di ieri.

Si parte alle 10.00 con il primo turno del torneo di sciabola femminile. Ai nastri di partenza quattro azzurre, con Chiara Mormile, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston che si presentano nella città meneghina come autentiche mine vaganti. Favorite d’obbligo la giapponese Misaki Emura e la francesce Sara Balzer, rispettivamente testa di serie numero uno e numero due della kermesse iridata.

Dalle 11.00 via agli incontri del fioretto maschile. In questo caso la squadra italiana punta dritto al podio con Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo. Gli azzurri si giocheranno le loro carte in un tabellone ricco di stelle quali gli americani Gerek Meinhardt ed Alexander Massialas, e del francese Enzo Lefort.

La terza giornata dei Mondiali di scherma inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire gli assalti sin dal mattino in diretta streaming sul canale Youtube FIE Fencing Channel, mentre le finali andranno in onda su Eurosport e RaiSport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta sfida per sfida della giornata. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Federscherma