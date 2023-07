Sport in tv oggi (giovedì 20 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 20 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di tuffi, nuoto artistico e pallanuoto a Fukuoka. Inizia l’Open Championship di golf e si aprono i Mondiali di calcio femminile. Il Tour de France propone una tappa per velocisti e avanzano i tornei di tennis della settimana, si giocheranno anche i restanti quarti di finale della Nations League di volley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 20 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 luglio

01.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – Staffetta mista (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

02.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, preliminari (diretta streaming su Rai Play 2, Sky Go, NOW, Recast)

02.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Argentina-Sudafrica (diretta streaming su Recast)

03.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Programma libero squadre miste, preliminari (diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go, NOW, Recast)

03.00 BADMINTON (World Tour) – Korea Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Grecia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

05.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Ungheria (diretta streaming su Recast)

06.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Cina-Australia (diretta streaming su Recast)

07.00 SURF – World Games (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

07.30 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, semifinali (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play 2, Sky Go, NOW, Recast)

08.00 GOLF – The Open Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta tv su Sky Sport Summer dalle ore 14.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Francia-USA (diretta streaming su Recast)

09.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Norvegia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa Tv)

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Spagna-Kazakhstan (diretta streaming su Recast)

10.30 TENNIS – ATP 250 Gstaad, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Sonego-Ramos Vinolas (secondo match dalle ore 10.30 e non prima delle ore 12.00)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 TENNIS – WTA 250 Budapest, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri maschile, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Giappone (diretta streaming su Recast)

12.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Australia-Irlanda (diretta streaming su Fifa Tv)

12.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo libero femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

13.00 SNOOKER – Championship League (diretta streaming su DAZN)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Israele-Olanda (diretta streaming su Recast)

13.35 CICLISMO – Tour de France, diciottesima tappa: Moutiers-Bourg en Bress (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Barracuda Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 VOLLEY (Europei Under 17) – Italia-Francia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.00 HOCKEY PISTA (Europei, quarti di finale) – Italia-Andorra (diretta streaming su fisrtv.it)

16.00 TENNIS – WTA 250 Palermo, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Rai Play). Paolini-Yastremska (ore 16.00)

17.00 CALCIO (amichevole) – Milan-Lumezzane (diretta streaming su Milan Tv)

17.00 VOLLEY (Nations League) – Giappone-Slovenia (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

18.20 BASEBALL (MLB) – Atlanta Braves-Arizona Diamondbacks (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 RALLY – Rally di Estonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 TENNIS – ATP 250 Newport, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

20.00 VOLLEY (Nations League) – Polonia-Brasile (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.00 CALCIO (amichevole) – Fiorentina-Parma (diretta streaming su DAZN)

20.00 ATLETICA (World Continental Tour, livello silver) – Meeting di Lucerna (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

21.00 FRECCETTE – World Matchplay (diretta streaming su DAZN)

