Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 20 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, giovedì 20 luglio. Un programma in cui saranno nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e pallanuoto in primo piano.

Si prenderà il via dalle 01.00 con la staffetta mista del nuoto in acque libere con gli azzurri che andranno a caccia del meglio possibile. A seguire godremo della lunga fase eliminatoria della prova femminile dal trampolino tre metri e dal confronto tra Grecia-Italia: il Setterosa sarà chiamato a una prestazione convincente contro la forte compagine ellenica.

A ora di pranzo ci sarà anche la coppia formata da Linda Cerrutti e da Lucrezia Ruggiero nella Finale del libero del doppio, preceduta nella nottata dalla fase eliminatoria del libero della prova a squadre.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Giovedì 20 luglio

1.00-2.30 Nuoto in acque libere Staffetta a squadre miste 6km (ITALIA) – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

2.00 Pallanuoto femminile Argentina-Sudafrica (Gruppo C) – Diretta streaming su Recast Tv.

2.00-5.15 Tuffi Trampolino 3m femminile – Preliminari (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi) – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

3.00-5.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari (ITALIA) – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

3.30 Pallanuoto femminile Grecia-Italia (Gruppo C) – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

5.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Ungheria (Gruppo D) – Diretta streaming su Recast Tv.

6.30 Pallanuoto femminile Cina-Australia (Gruppo D) – Diretta streaming su Recast Tv.

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 3m femminile – Semifinale – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

9.00 Pallanuoto femminile Francia-Usa (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast Tv.

10.30 Pallanuoto femminile Spagna-Kazakistan (Gruppo A) – Diretta streaming su Recast Tv.

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m maschile – Finale – Diretta tv su Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

12.00 Pallanuoto femminile Canada-Giappone (Gruppo B) – Diretta streaming su Recast Tv.

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13.30 Pallanuoto femminile Israele-Olanda (Gruppo B) – Diretta streaming su Recast Tv.

