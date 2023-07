Sorteggio Conference League 2023-2024: quando si svolge? Data, programma, fasce, orario, tv e streaming

Lo scorso 7 giugno si è conclusa la seconda edizione della UEFA Conference League. La Finale del torneo si è giocata all’Eden Arena di Praga e ha visto come protagoniste la Fiorentina e il West Ham. A sollevare il tanto agognato trofeo ci hanno pensato gli Hammers che dopo aver aperto il match ed essere stati raggiunti dalla Viola, hanno fissato il risultato definitivamente sull’1-2 al 90esimo. Insomma non c’è stata alcuna doppietta italiana. Dopo la Roma, la squadra toscana, non è riuscita a fare rimanere in Italia il trofeo.

Ma adesso è già tempo di pensare alla Conference League che verrà, alla Conference League 2023/2024. Già dalla giornata di mercoledì 12 luglio sono iniziate le prime gare valide per il primo turno preliminare. Da qui in avanti e per tutta l’estate si giocheranno tante partite proprio per arrivare a scoprire quali squadre parteciperanno alla fase a gironi. La terza edizione del terzo torneo continentale si concluderà solamente il 29 maggio 2024 con la finale che si terrà nello stadio Agia Sofia di Atene (stadio AEK).

La squadra italiana che dovrebbe prendere parte alla Conference League è la Juventus (a meno che la UEFA non decida di escludere la Vecchia Signora dalle competizioni continentali). Ricordiamo che però, anche la Juve, dovrà affrontare un turno preliminare: nessuna squadra è direttamente qualificata ai gironi. Le 32 squadre che giocheranno i gruppi infatti, dovranno qualificarsi prima tramite turni preliminari.

Quando avverrà dunque il sorteggio della fase a gironi con le prime partite previste per il 21 settembre? Il sorteggio si terrà solamente il 1° settembre per decidere la composizione dei diversi gruppi. Non sono ancora stati decisi i canali dove verranno trasmessi i sorteggi. Con ogni probabilità troveremo Sky Sport, Dazn e il sito dell’Uefa che comunicheranno più in avanti aggiornamenti in merito.

Foto: LaPresse