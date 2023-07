Sollevamento pesi: Lorenzo Tarquini settimo nella categoria -81 kg agli Europei U23 2023

Arriva la settima posizione per Lorenzo Tarquini ai Campionati Europei U23 2023 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in quel di Bucarest. Una prestazione leggermente complicata per l’azzurrino, autore nella categoria -81 kg U23 di due sole alzate valide, una per lo slancio e l’altra per lo strappo.

Nello specifico l’atleta ha provato nel segmento inaugurale la misura di 141 kg, fallendo il suo primo tentativo, trovando poi agilmente i 142 kg alla seconda opportunità. Rinfrancato, l’atleta ha quindi messo nel bilanciare 146 kg, purtroppo non eseguendo un sollevamento valido accomodandosi al quinto posto di specialità.

Nello slancio poi, malgrado una prima alzata da 173 kg, l’azzurro non ha avuto le energie sufficienti per stare al passo con gli avversari di testa, non mandando a buon fine le successive chance di 176 kg e 177 kg, chiudendo al sesto posto e totalizzando 315 kg, validi per la settima piazza.

l’oro è andato a Rafik Harutyuan, dominatore totale della gara con un totale di 330 kg (150 kg+180kg) con cui ha regolato il compagno di squadra Karen Margaryan, secondo con 323 kg (145 kg+178 kg) davanti al polacco Beben Patryk, terzo con 320 kg (142 kg+178kg).

Foto: Federpesistica