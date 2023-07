Sollevamento pesi, Europei Under 23: Martina Chiacchio sale sul podio nei 64 kg, Italia a quota 15 medaglie

Italia ancora protagonista anche nella quarta giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Bucarest fino al 2 agosto. L’unica azzurra impegnata oggi sulla pedana della capitale rumena infatti non ha tradito, disputando una gara estremamente solida (cinque prove valide su sei) e regalando altre due medaglie alla spedizione tricolore dopo le 13 ottenute nei primi giorni.

Stiamo parlando di Martina Chiacchio, iscritta alla categoria Under 23 fino a 64 kg dopo aver conquistato lo scorso giugno i titoli nazionali assoluti di specialità nello strappo e nello slancio. La giovane siciliana è salita sul podio nel concorso generale, conquistando un prezioso bronzo continentale di totale ed un altro bronzo nel clean and jerk.

L’atleta italiana classe 2000 si è dovuta invece accontentare del quarto posto parziale nell’esercizio di strappo con 91 kg in seconda prova, ad una sola lunghezza dalla zona medaglia (terza la polacca Wiktoria Wolk con 92 kg). Nello slancio Martina è stata impeccabile, collezionando tre alzate valide a 111, 112 e 114 kg che l’hanno proiettata fino al bronzo di specialità e di totale con 205 kg complessivi. Tris d’oro per l’ucraina Mariia Hanhur (212 kg), argento alla turca Aysel Ozkan con 206.

Foto: FIPE