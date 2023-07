Sollevamento pesi, Europei Youth 2023: Pilato argento nella -49 kg, secondo posto per Zola nella -40 kg U15

Cominciano benissimo i Campionati Europei 2023 Youth di sollevamento pesi per ciò che concerne i colori azzurri. Sulla pedana di Chisinau, in Moldavia, Ettore Pilato ha conquistato nella -49 kg una splendida medaglia d’oro di slancio, ottenendo poi l’argento di strappo e nel totale.

Una prova decisamente arrembante quella dell’azzurrino che, dopo aver alzato al primo tentativo 79 kg, ha tirato su proprio 81 kg, fallendo poi l’ultima chance, dove aveva addirittura provato gli 85 kg.

Con uno slancio pulito in cui ha eseguito in progressione le alzate di 98 kg, 101 kg e 105 kg, il giovane pesista ha totalizzato 186 kg, appena una misura in meno rispetto al bulgaro Dzhan Zarkov, argento di strappo e oro nello slancio e nel totale con 187 kg (80 kg+107 kg). Decisamente più staccato al terzo posto poi l’armeno Karlen Davtyan che ha guadagnato un ttoale di 181 (80 kg+101 kg).

La giornata si è poi aperta con l’ottimo argento nel totale di Giulia Zola nella categoria Under 15 -40 kg. Un risultato maturato grazie al bronzo di strappo (-43 kg) e di slancio (-57 kg), per un totale di 100 kg con cui l’atleta si è accomodata alle spalle della turca Ince, leader con 115 kg (48 kg+67kg), e davanti alla bulgara Nikolova, la quale si è attestata in zona 99 kg (43kg+56kg). Sesta invece la seconda azzurrina in gara, Sofia Zola, autrice di due prove da 93 kg (43kg+50kg).

Foto: Federpesistica