Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: Giustino al comando dopo lo short, Fiori vince la gara Junior femminile

Marco Giustino sale in cattedra nello short program individuale maschile, gara di punta della seconda giornata dei Campionati Italiani Senior 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento a Ponte Di Legno, nel cuore della Val Camonica.

In un segmento in linea generale contrassegnato da tante sbavature il pattinatore pugliese è riuscito infatti a portare a casa quanto pianificato, aprendo la prova con la proficua combinazione triplo flip/ritt/triplo toeloop e proseguendo poi con il doppio axel e con il triplo loop. Eseguendo splendidamente le due trottole, la combinata (cinque cambi) e la singola, e ricevendo anche il miglior riscontro sul secondo punteggio l’asso del sud ha conquistato un totale di 80.79 (50.03, 30.76), meno di un punto in più rispetto ad Alessandro Liberatore, rimasto attardato per via di due cadute, una avvenuta nel terzo salto (chiamato degradato) della combinazione triplo flip/triplo toeloop/triplo toeloop, l’altro nel triplo loop singolo, chiamato half. Per via dei due passaggi a vuoto l’atleta seguito dal team di Sara Locandro si è dovuto accontentare di 79.87 (51.12, 30.75). Scenari apertissimi dunque in vista del free program.

Vicinissimo inoltre anche Marco Fabio Topazio, terzo con 77.70 (53.58, 24.12). Da segnalare poi la tredicesima piazza di Danilo Gelao, il quale ha dovuto fare i conti con due problemi nei primi due elementi di salto, il flip (caduta) e la combinazione contrassegnata da un flip singolo e da un triplo toeloop atterrato senza fortuna, fattori che hanno inchiodato il suo punteggio in zona 43.10 (22.85, 22.25).

In campo Junior al comando con margine si è posizionato provvisoriamente Riccardo Bonotto, abile a registrare 71.54 (47.79, 23.75) arginando Mirko Mazzo, secondo con 65.45 (46.70, 18.75) davanti a Davide De Marchi, terzo con 63.39 (42.26, 21.13).

La giornata si è poi chiusa con il libero della categoria Junior femminile, dove a spuntarla è stata la detentrice del titolo iridato Gioia Fiori che, seppur con una performance viziata da elementi eseguiti non in modo ottimale, ha sfruttato il vantaggio dello short ottenendo il terzo riscontro del lotto nel segmento con 88.04 (55.05, 34.99) e la vittoria finale con per 153.22. Secondo posto per Benedetta Altezza, audace a farsi spazio con un programma votato all’attacco valutato 88.95 (54.76, 34.19, primo libero) per 150.50 . Benissimo poi Federica Pizzingrilli, terza con 88.13 (55.33, 32.80) per 147.97.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessone di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)