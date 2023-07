Golf, Rocket Mortgage Classic 2023: Rickie Fowler batte Hadwin e Morikawa e torna al successo dopo 4 anni

Dopo quattro giorni di golf spettacolare sul percorso del Detroit Golf Club, in Michigan, USA, è Rickie Fowler ad alzare il trofeo del vincitore al Rocket Mortgage Classic 2023. Un torneo di altissimo livello, conclusosi solo al termine di un tesissimo playoff a tre tra Collin Morikawa, Adam Hadwin ed il suddetto Fowler.

Lo statunitense, vestito con l’usuale colore arancione, torna dunque a vincere un torneo sul PGA Tour dopo un digiuno durato 1610 giorni, ovvero 4 anni, 4 mesi e 29 giorni. Un percorso durissimo quello di Fowler che è riuscito a tornare in vetta dopo anni di grandi difficoltà, in cui era crollato ben oltre la 100a posizione dell’ordine di merito mondiale.

Come detto, non sono bastate le 72 buche tradizionali per decidere un vincitore, con lo stesso Fowler che si è inventato un incredibile terzo colpo alla 18 per agganciare nel punteggio Hadwin e Morikawa e forzare il playoff a tre giocatori. Al californiano è poi bastata una sola buca di spareggio, chiusa in tre colpi contro i quattro degli sfidanti, per potersi lasciare andare alla gioia del successo.

Risultato comunque di grandissimo spessore anche per Morikawa e Hadwin, che dovranno invece attendere ancora per tornare al successo. Quarta piazza in condivisione tra Taylor Moore, Lucas Glover e Peter Kuest, al miglior risultato in carriera. Buon torneo anche per Adam Schenk e Justin Lower, rispettivamente settimo ed ottavo.

Foto: LaPresse