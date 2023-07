Softball, Mondiali Gruppo A 2023: Regno Unito ed USA a punteggio pieno dopo la seconda giornata

Va in archivio la seconda giornata a Balbriggan, città dell’Irlanda che sta ospitando il Gruppo A della prima fase dei Campionati Mondiali 2023 di softball. Delle sei squadre coinvolte sono solo due a viaggiare a punteggio pieno: stiamo parlando del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Il primo team citato ha sconfitto per 2-0 Cina Taipei, mentre il secondo ha passeggiato contro il Botswana per 15-0. Successo poi per l’Australia, abile a trovare la vittoria per 0-4 nei confronti dell’Irlanda. Proprio le padrone di casa hanno perso anche il secondo incontro programmato, cedendo il passo a Cina Taipei per 11-1.

Di seguito la classifica aggiornata:

MONDIALE SOFTBALL, GRUPPO A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Group A

# Team W L T PCT GB 1 GBR

Great Britain 2 0 0 1.000 0 1 USA

United States 2 0 0 1.000 0 3 AUS

Australia 1 1 0 .500 1 4 IRL

Ireland 1 2 0 .333 1.5 4 TPE

Chinese Taipei 1 2 0 .333 1.5 6 BOT

Botswana 0 2 0 .000 2

Foto: WBSC