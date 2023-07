Basket, Europei Under 20: l’Italia sfiora la vittoria, ma ai quarti ci va la Serbia

Il cammino dell’Italia Under 20 si ferma agli ottavi di finale degli Europei di categoria. La squadra di coach Magro è stata sconfitta dalla Serbia per 75-72 al termine di una partita che ha visto gli azzurrini lottare fino all’ultimo minuto. Restano tanti i rimpianti per la nostra nazionale, che ha avuto anche più volte il tiro del sorpasso nel finale e che ora dovrà giocare peri piazzamenti dal nono al sedicesimo posto contro la perdente di Francia-Polonia.

Non sono bastati all’Italia i 18 punti di Luca Vincini e i 16 di Nicolo Virginio. Una buona prestazione anche da parte di Davide Casarin, che ha chiuso con 12 punti e 7 assist. Decisivi per la Serbia i 20 punti di Nikola Saranovic e i 12 di Filip Brankovic.

Dopo un avvio equilibrato e con la Serbia avanti di un solo punto dopo i primi dieci minuti (16-15), i serbi prendono il largo nel secondo quarto, chiudendo avanti all’intervallo sul +8 (37-29). Al rientro dagli spogliatoi l’Italia comincia la sua rimonta, che si concretizza con il pareggio di Giordano sul 67-67 a pochi minuti dalla fine. Purtroppo la Serbia non sbaglia praticamente mai dalla lunetta, mentre gli azzurri sbagliano la tripla della vittoria per due volte. La Serbia tocca il +6 e purtroppo la bomba di Virginio non basta.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SERBIA-ITALIA 75-72 (16-15, 21-14, 22-25, 16-18)

Serbia: Belic 3, Brankovic 12, Saranovic 20, Stefanovic 9, Zimonjic 8, Dabovic 6, Labovic, Matic 7, Paunov, Petojevic 2, Petrovic 8, Vukcevic

Italia: Berdini 4, Casarin 12, Faggian 7, Giordano 2, Virginio 16, Boglio, Fantoma 4, Ferrari, Loro, Maretto 9, Onojaife, Vincini 18

Credit FIBA