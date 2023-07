Softball, Mondiali 2023: Porto Rico batte Cuba, Cina davanti e riscatto Olanda

A Valencia sta succedendo un po’ di tutto nel girone B, tant’è che a una giornata dal termine di questa fase del raggruppamento non è in alcun modo chiaro chi occuperà quale posizione. Certo è che, tra Cina, Cuba e Porto Rico da divertirsi c’è. Un po’ meno per la Spagna padrona di casa.

Il team iberico, infatti, subisce due sconfitte sostanzialmente decisive, la prima contro l’Olanda, che grazie al 3-2 maturato con Oosting (fuoricampo da 2 punti) e Wissink (singolo) si riscatta e torna in corsa per fare la voce grossa, la seconda contro la Cina, autrice di un perentorio 8-1 in serata con tanto di manifesta dopo 5 inning.

A proposito del team olandese, va anche rimarcato il risultato di metà giornata, un 11-1 contro la squadra meno forte del girone, il Sudafrica: in questo caso la mercy rule entra in scena alla quarta ripresa.

Ma l’incontro fondamentale è Porto Rico-Cuba, con le portoricane che riescono a strappare un 3-1 capace di rimescolare una buona metà delle carte in tavola nell’ultima giornata. Porto Rico giocherà con Olanda e Spagna, la Cina contro Sudafrica e Cuba. In classifica la Cina comanda con 3 vittorie, poi Cuba (3-1), Porto Rico (2-1), Olanda (2-2), Spagna (1-3) e Sudafrica (0-4).

Foto: WBSC