Softball, lo strano caso dei Mondiali 2023… spalmati anche sul 2024! Una formula che lascia perplessi

Che softball (e baseball) non abbiano spesso le idee chiarissime su quella che debba essere la maniera di organizzare i propri tornei è fatto acclarato. Di formule se ne sono provate tante, anzi tantissime, e sono stati pochi i casi di reale limpidezza dello svolgimento delle manifestazioni. Particolarmente straniante, alle Olimpiadi di Tokyo, è stata la differenza tra baseball e softball. Tanto semplice il discorso tra le donne (girone a sei squadre, prime due in finale per l’oro e terza e quarta a giocarsi il bronzo), tanto complesso è risultato essere per gli uomini, con una formula ardua da comprendere anche per gli addetti ai lavori.

La WBSC, in quest’occasione, ci prova con una trovata quantomeno particolare, che spalma su due anni i Mondiali di softball. In sostanza, la prima fase si disputa quest’anno e la seconda, quella decisiva, nel 2024. Ben diversa anche la gestione delle sedi rispetto al solito.

Si tratta, infatti, di una specie di rassegna iridata itinerante. Il girone A ha già visto il proprio esito in quel di Balbriggan, in Irlanda, con Stati Uniti e Australia che hanno guadagnato il pass per il 2024. Lo hanno fatto in questo modo: il team americano ha vinto tutte le partite, compresa la finale tra le prime due classificate del raggruppamento, mentre le aussie hanno vinto sia contro Cina Taipei nello scontro tra terza e quarta del raggruppamento che contro la Gran Bretagna, che aveva disputato la finale per andare a giocare nel 2024.

Questo sistema, con la vincitrice della finale 1°-2° posto di girone e quella della sfida tra perdente di tale match e vincente del playoff 3a-4a, sarà replicato tanto nel girone B di Valencia quanto nel girone C di Buttrio e Castions di Strada. Il totale è di sei squadre qualificate. Attenzione, però: le partecipanti alla fase finale del 2024 sono otto. Come si sviluppa, allora, la situazione?

Semplice, o forse no. Oltre a queste sei squadre c’è anche l’Italia, che è di diritto alla fase finale quale Paese organizzatore. Siamo dunque a sette: ne manca una, che sarà invitata con wild card per completare il quadro delle partecipanti. In breve, una che avrà una vera e propria seconda chance ci sarà.

Il tutto, però, accadrà nel 2024. Con una seconda, e decisiva fase che andrà in scena dal 15 al 21 luglio del prossimo anno, proprio a ridosso di Olimpiadi di cui, per stavolta, baseball e softball non faranno parte.

Foto: FIBS / Roberto Angotti