Softball, le convocate dell’Italia per la prima fase dei Mondiali. Si gioca in Friuli Venezia-Giulia

Il commissario tecnico della nazionale di softball, Federico Pizzolini, ha diramato la lista delle sedici azzurre che parteciperanno (dal 22 al 26 luglio prossimi) al Gruppo C della fase a gironi della Coppa del Mondo in programma a Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia-Giulia. Rispetto alla formazione che ha preso parte alla Canada Cup, non ci sono sostanziali variazioni.

Quale sarà il programma della nostra nazionale? La squadra svolgerà un raduno preparatorio dal 18 al 21 luglio in Friuli Venezia-Giulia con una serie di allenamenti e tre partite amichevoli contro University of Alabama sul diamante di Ronchi dei Legionari.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Barbara Mckenzie C/1B 20/09/2001 San Diego State University

Bartoli Anita IF 19/05/2004 Pianoro Softball Club

Cacciamani Ilaria P 18/03/1994 Forlì Club

Cecchetti Elisa C/OF 21/08/1995 Bollate Softball Club 1969

Gasparotto Marta C/IF 26/11/1996 Forlì Club

Koutsoyanopulos Giulia OF 04/01/2002 Bollate Softball Club 1969

Lacatena Alexia P 21/10/2002 Forlì Club

Longhi Giulia 3B 17/01/1993 Saronno Softball Club

Marrone Fabrizia OF 10/10/1996 Saronno Softball Club

Nicolini Alice P 02/08/1995 Saronno Softball Club

Piancastelli Erika C/OF 20/06/1996 Forlì Club

Rotondo Alessandra 2B 04/02/2000 Saronno Softball Club

Sheldon Melany IF 22/04/1997 A.B. Caronno Club A.S.D

Toniolo Christina P 14/06/2001 University of Illinois Chicago

Vigna Laura OF 24/01/1999 Forlì Club

Filler Andrea IF 08/02/1993 Northwestern University

Foto: FIBS