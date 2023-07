Softball, Canada Cup 2023: l’Italia perde la prima sfida contro il Giappone

Parte con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di softball alla Canada Cup 2023, competizione di avvicinamento alla prima fase dei Campionati Mondiali del gruppo C che si svolgeranno dal 22 al 26 luglio a Castions di Strada e Buttario (Italia). Le azzurre infatti hanno dovuto cedere il passo al Giappone, perdendo con un sonoro 8-0.

Un debutto oltremodo impegnativo per le nostre ragazze che, pronti-via, si sono sono subito confrontate con le Campionesse Olimpiche, partendo comunque in modo molto positivo. Le nipponiche passano in vantaggio nella seconda ripresa, marcando il punto con Kawabata, abile ad approfittare di una sbavatura difensiva.

Dopo aver mutato il proprio schema difensivo per via dell’uscita forzata di Sheldon (fermata da un infortunio), nel quarto turno le azzurre non colgono l’occasione di ripristinare gli equilibri: Piancastelli e Cecchetti riescono a firmare la valida, ma il punto però rimane fermo in terza base.

Sarà proprio da questo momento in poi che le asiatiche prenderanno il largo, battendo tre singoli consecutivi firmati da Kawabata, Kodo e Kamizo, seguiti da un fuoricampo da tre punti di Sumitani. Con il parziale di 5-0 il Giappone poi aumenta ancora di più il vantaggio, mettendo a referto un singolo di Agatsuma e un altro fuoricampo, stavolta da due punti, con Nakagawa.

L’Italia tornerà in campo nella notte tra mercoledì e martedì per sfidare le padrone di casa del Canada.

Foto: FIBS