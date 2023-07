Softball, nuovo test per l’Italia prima dei Mondiali. Le azzurre sfidano le Crimson Tide

Si arricchisce ulteriormente il calendario della Nazionale italiana di softball in vista della prima fase dei Campionati Mondiali 2023, in scena per ciò che concerne il gruppo C proprio nel nostro Paese, nello specifico a Buttrio e Castions di Strada (Friuli). Pochi giorni prima della rassegna iridata infatti le azzurre affronteranno tre incontri amichevoli contro la University Of Alabama.

Le partite si disputeranno mercoledì 19 e giovedì 20 luglio sul diamante di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Si tratta di un avversario d’alto profilo. Le Crimson Tide sono infatti la squadra collegiale più promettente del territorio statunitense. In bacheca vanta un titolo nazionale (conquistato nel 2012) e ben quattordici apparizioni al Women’s College World Series dal 2000 ad oggi.

Il primo match partirà alle ore 16:00 di mercoledì 19 luglio. Alla fine della partita partirà subito gara-2. Gara-3 è invece programmata per le 15:00 in una gara di 10 riprese.

Domenica 22 luglio comincerà invece il Mondiale, con le azzurre che affronteranno pronti-via il Venezuela a partire dalle ore 20:00.

Foto: Lap