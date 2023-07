Sky, DAZN o Mediaset: dove vedere l’Europa League 2023-2024? Canali esatti, programma, calendario, palinsesto tv e streaming

Mentre ci troviamo ormai alle battute conclusive del mese di luglio, è già tempo di pensare a quello che vivremo a partire dal mese di settembre, ovvero la partenza delle tre coppe europee. Nel caso della Europa League 2023-2024 prenderà il via giovedì 21 settembre con il primo incontro della fase a gironi e, nel caso dell’Italia, vedrà in scena due squadre: Atalanta e Roma in rigoroso ordine alfabetico.

Le squadre di mister Gasperini e dello Special One, José Mourinho, partono con la chiara intenzione di ben figurare nella seconda competizione continentale per club, con i giallorossi che faranno di tutto per rifarsi delle beffarda sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia di poche settimane fa. Le rivali non mancheranno, con il Liverpool vero e proprio “spauracchio” della coppa.

Ma, come potremo seguire in tv gli incontri delle due nostre portacolori e, nel complesso, dell’intera Europa League? Per quanto riguarda la stagione 2023-2024 (che si concluderà con la finale di Dublino del 22 maggio) saranno Sky e DAZN e trasmettere la competizione continentale. Per quanto riguarda Sky ci sarà anche l’opzione di vedere una partita a settimana in chiaro su TV8 (canale 125 e 8 del digitale terrestre).

DAZN, invece, proporrà tutti i match della Europa League in streaming, come nella passata edizione. In questo caso, quindi, non ci sarà spazio per Mediaset che non ha acquistato i diritti di ritrasmissione della coppa che vedrà ai nastri di partenza Atalanta e Roma. L’esordio ufficiale si avvicina sempre più velocemente, per cui buon divertimento!

