Sinner-J. Cerundolo oggi, Wimbledon 2023: orario lunedì 3 luglio, programma, tv, streaming

Oggi, lunedì 3 luglio, Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon. Nel Tempio del tennis l’altoatesino affronterà il suo primo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco. Una partita prevista sul Centrale, a completamento del programma, il cui primo match sarà alle 14.30 italiane, le 13.30 di Londra.

Un match, sulla carta, che dovrebbe alla portata di Jannik. Cerundolo, giocatore mancino di 21 anni, ha le caratteristiche del più classico terraiolo e non dovrebbe avere la potenza nei colpi per impensierire il suo avversario. L’unica insidia potrebbe esserci per il fatto che parliamo di un tennista che, sfruttando traiettorie molto arrotate, potrebbe portare a giocate non semplici l’italiano.

Dipenderà anche dalla versione di Sinner. Nelle ultime uscite l’italiano è parso piuttosto scarico sia mentalmente che fisicamente e di conseguenza ci sono state delle prestazioni molto negative, con battute d’arresto in piena regola, come quella contro il tedesco Daniel Altmaier a Parigi, nel secondo turno del Roland Garros.

La partita tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, sarà la terza e ultima sul Centrale, il cui primo incontro è previsto a partire dalle 14.30 italiane. La diretta televisiva del confronto sarà a cura di Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-J. CERUNDOLO WIMBLEDON 2023 OGGI

Lunedì 3 luglio

Centre Court – Dalle 14.30



P. Cachin ARG vs N. Djokovic SRB

V. Williams USA vs E. Svitolina UKR

J. Sinner ITA vs J. Cerundolo ARG

PROGRAMMA SINNER-J. CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251 per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse