Sinner-Galan, Wimbledon 2023: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Daniel Galan agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per domenica 9 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1 (ad aprire le danze sarà il confronto tra la statunitense Jessica Pegula e l’ucraina Lesja Tsurenko). Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il rognoso colombiano. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per imporsi in maniera autorevole e meritarsi la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente della sfida tra il russo Safiullin e il canadese Shapovalov.

Jannik Sinner vuole continuare a viaggiare spedito sull’erba britannica e punta a sfruttare al meglio uno spicchio di tabellone da cui sono stati estromessi due rivali molto quotati come il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz. Il 21enne, attuale numero 8 al mondo, ha fronteggiato una sola volta il 27enne sudamericano, al momento numero 85 del ranking ATP: nella fase a gironi della Coppa Davis 2021, l’azzurro si impose con il punteggio di 7-5, 6-0.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Galan, ottavo di finale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-GALAN, OTTAVI WIMBLEDON 2023

Domenica 9 luglio

Secondo match dalle ore 14.00 Jannik Sinner vs Daniel Galan

In precedenza, sul Campo 1 a partire dalle ore 14.00, si giocherà Pegula-Tsurenko. Al termine toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-GALAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Antoine Couvercelle/DPPI