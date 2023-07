Si possono scambiare i giocatori al Fantacalcio 2023-2024? Come funzionano le sostituzioni con gli altri allenatori e il regolamento

Il mese di luglio sta ormai per volgere verso la propria conclusione e il che significa due cose. In primo luogo il count-down verso l’inizio della prossima Serie A prosegue spedito (la prima giornata si giocherà il 19-20 agosto prossimi), in secondo luogo anche l’edizione 2023-2024 del FantaCalcio potrà scattare dopo una lunga attesa.

In questa fase, con l’uscita del “listone” dei giocatori con tutti i ruoli e le valutazioni di ogni elemento, è tempo di aste iniziali. Le varie leghe sono pronte alla creazione delle squadre e delle rose che andranno poi a contendersi il titolo fino a maggio. Il FantaCalcio, quindi, è pronto a prendere il via ed a regalarci le consuete emozioni.

Ma, sin dalle prime aste agostane, sarà fondamentale gestire bene la propria rosa ed i propri acquisti. Ogni giocatore andrà pagato il giusto prezzo e, soprattutto, sarà fondamentale avere la fortuna di evitare i giocatori a rischio infortuni. In poche parole, la differenza la farà lo scegliere l’elemento giusto e quello più redditizio ai fini fantacalcistici.

In caso contrario, tuttavia, si potranno scambiare o vendere i propri giocatori. Questo dipende dai regolamenti che saranno stilati in ogni lega. Proporre lo scambio giusto nel momento perfetto della stagione può fare svoltare il proprio campionato. Liberarsi di elementi poco redditizi per altri che garantiscono voti e bonus è davvero decisivo. In base alle proprio regole questi scambi potranno avvenire solo con giocatori oppure con giocatori e crediti, ma non andranno sottovalutati. Piazzare il colpo giusto potrebbe davvero farvi svoltare verso il titolo!

Foto: LaPresse