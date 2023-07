Serie A, il sorteggio del calendario 2023/24: Napoli scudettato inizia a Frosinone, derby di Milano già dopo la prima sosta

La Serie A conosce il suo percorso per il 2023/2024. Sorteggiato il calendario per la nuova stagione, che metterà tutti a caccia del Napoli che si è appuntato il tricolore sul petto e che ha cambiato guida tecnica, con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono pronti a fare da lepre in questo inseguimento che durerà per 38 giornate.

Alla presenza dell’amministratore delegato Luigi De Siervo e del presidente di Lega Lorenzo Casini, il calendario ha così preso vita, con alcune giornate che sono state negate ‘a priori’ dei big match e dei derby. Ad essere coinvolte in questo discorso sono le prime due giornate, la quinta e la sesta (turno infrasettimanale, unico di stagione) e quella che lo precede), la diciannovesima a causa dell’assenza di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina per la Supercoppa Italiana, e la trentottesima. Confermato il calendario asimmetrico.

La grande novità è l’essere tornati a giocare nel periodo di Natale, con due giornate previste il 23 ed il 30 dicembre. “Siamo andati incontro al pubblico e ai calciatori, con calendari meno compressi – afferma De Siervo – si giocherà nel periodo natalizio, un periodo in cui si sta in famiglia, per seguire al meglio il campionato“.

Ad aprire i giochi è ovviamente la prima giornata, dove non saranno previsti scontri diretti fra le big del campionato. Il debutto dei campioni d’Italia del Napoli sarà nuovamente in trasferta contro una squadra gialloblù; lo scorso anno fu il Verona, quest’anno il Frosinone appena tornato in massima serie. Inter impegnato in un derby lombardo con il Monza orfano di Silvio Berlusconi, mentre il Milan andrà al Dall’Ara di Bologna. Match bianconero invece alla Dacia Arena tra Udinese e Juventus.

Big match che sono ben distribuiti appena possibile, già dalla terza giornata. Il Napoli ospiterà la Lazio al Diego Armando Maradona, mentre nello stesso momento all’Olimpico la Roma se la vedrà con il Milan. Per i rossoneri ed i biancocelesti è un inizio infuocato; subito dopo la sosta ci sarà già il derby di Milano (ritorno alla 33°), mentre la squadra di Sarri andrà in casa della Juventus.

Andando in ordine, i campioni d’Italia ospiteranno il Milan alla decima giornata, mentre vivranno un dicembre di altissimo profilo tra Inter alla quattordicesima, Juventus alla quindicesima e Roma alla diciassettesima, con i ritorni situati rispettivamente alla ventinovesima, ventisettesima e trentaquattresima.

Derby d’Italia tra Juventus ed Inter che si svolgerà tra tredicesima (all’Allianz Stadium) e ventitreesima giornata, mentre la stracittadina della capitale si svolgerà tra dodicesima e trentunesima giornata. Ma guardando il campionato completo, il calendario sembra essere scientemente studiato per avere almeno un big match ogni settimana, per tenere alto l’interesse.

Foto: LaPresse