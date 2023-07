Scozia-Italia, Test Match rugby 2023: programma, orario, tv, streaming

Inizia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Italiana di rugby alla Coppa del Mondo di Francia 2023 che partirà a settembre e questo sabato, a Edimburgo, primo test match amichevole per gli azzurri di Kieran Crowley che affronteranno la Scozia.

Un classico del Sei Nazioni e un classico tra due squadre che spesso si sono affrontate in match equilibratissimi. Negli ultimi anni, però, gli scozzesi sono cresciuti molto e per Michele Lamaro e compagni il test di sabato sarà un primo appuntamento per capire le reali potenzialità dell’Italia, che in ogni caso ai Mondiali è inserita in un gruppo di ferro.

Gli azzurri, infatti, sfideranno Namibia e Uruguay, match sulla carta ampiamente alla portata dell’Italia, prima di giocarsi tutto contro i padroni di casa della Francia e gli All Blacks. Insomma, la qualificazione ai playoff iridati è a dir poco utopica, ma Lamaro e compagni vogliono arrivare allo scontro diretto con i Bleus con tutte le chance ancora in palio.

La partita tra Scozia e Italia è in programma sabato 29 luglio alle ore 16.00 al Murrayfield di Edimburgo e il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

CALENDARIO SCOZIA-ITALIA, RUGBY

Sabato 29 luglio

Ore 16.00 Scozia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

Foto: Malcolm McKenzie/DPPI – LPS