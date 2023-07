Scherma, Mondiali 2023: azzurri ai quarti nel torneo a squadra di sciabola maschile

Ai Mondiali di scherma di Milano 2023 sono iniziati i tornei a squadre, appuntamento di vitale importanza in chiave qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Tra i protagonisti oggi anche gli sciabolatori, che insieme alle spadiste hanno dato il via alle prime fasi dei tornei a squadre-

Inizio perfetto per il team azzurro: Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Michele Gallo hanno strappato piuttosto agevolmente il pass per i quarti di finale. Battute sul cammino prima la Bulgaria con il punteggio di 45-26 vincendo sostanzialmente ogni assalto (solo uno finito in pareggio), e poi l’Ucraina per 45-25, imponendosi in ogni assalto tranne il primo.

L’impressione destata sin qui dagli azzurri è dunque molto positiva e le basi sono state poste per provare quanto meno a ripetere il risultato dello scorso anno che li vide salire sul podio con una medaglia di bronzo. I quarti di finale si terranno nella giornata di domani, l’Italia attende di conoscere il nome dei propri sfidanti, che usciranno dallo scontro tra Francia e Canada.

Foto: Bizzi Federscherma