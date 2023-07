Scherma, gli spadisti accedono ai quarti dei Mondiali: tabellone ricco di sorprese

Missione compiuta per gli spadisti azzurri nella giornata odierna ai Mondiali di scherma a Milano. L’obiettivo dei quarti di finale è stato centrato con pieno merito dall’Italia, che domani andrà a caccia di una medaglia e di un piazzamento che può valere un biglietto per Parigi per il prossimo anno.

Il quartetto azzurro composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini ha superato ai sedicesimi facilmente il Brasile con il punteggio di 44-21 e poi ha sconfitto negli ottavi l’Egitto per 44-25, rendendo più semplice del previsto una sfida che sembrava essere complessa.

Adesso nei quarti di finale l’Italia ha sicuramente una bella occasione di volare in semifinale. Gli azzurri saliranno in pedana con i favori del pronostico contro la Repubblica Ceca, che ha battuto l’Uzbekistan agli ottavi per 39-32, con gli asiatici che avevano sorpreso ai sedicesimi la Svizzera per 37-36.

Le sorprese nel tabellone non sono mancate, come per esempio l’eliminazione negli ottavi di finale del Giappone per mano della Germania, che si è imposta per 45-41. Attenzione poi al pericoloso Kazakistan, già vincitore di una tappa di Coppa del Mondo in stagione, che affronterà nei quarti la Francia.

Foto: Bizzi/Federscherma