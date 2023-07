Scherma, Davide Di Veroli è sicura medaglia ai Mondiali. Cuomo si ferma ai piedi del podio

Non solo il fioretto femminile, ma anche la spada maschile regala una medaglia all’Italia ai Mondiali di scherma a Milano. Davide Di Veroli, infatti, ha staccato il biglietto per la semifinale, mentre purtroppo sfuma il sogno di Valerio Cuomo, che vede fermarsi il suo cammino proprio ai piedi del podio.

Il campione d’Europa in carica ha visto la sconfitta davvero vicina negli ottavi di finale contro il finlandese Jakko Paavolainen. Una rimonta sensazionale quella dell’azzurro, che si è trovato sotto per 14-12 a pochi secondi dalla fine ed è riuscito prima a pareggiare (14-14) e poi a piazzare la stoccata della vittoria al minuto supplementare. Nei quarti Di Veroli ha sconfitto il venezuelano Francisco Limardo per 15-12, ma al termine di un assalto molto combattuto e che si è deciso anche questo solo nel minuto finale.

Purtroppo, come detto, è sfumata la possibilità della doppia medaglia azzurra. Valerio Cuomo, protagonista di un cammino eccezionale, si è fermato nei quarti di finale contro il kazako Ruslan Kurbanov con il punteggio di 15-12 dopo una sfida tiratissima e che ha visto il kazako allungare nelle battute finali.

Ad affrontare, però, Di Veroli in semifinale sarà il francese Romain Cannone, che ha battuto nei quarti di finale il finlandese Niko Vuorinen per 15-9. Dall’altra parte del tabellone oltre a Kurbanov ci sarà l’ungherese Mate Tamas Koch, che ha vinto il derby magiaro contro Gergely Siklosi per 15-12.

Si era fermato, invece, nei sedicesimi di finale Federico Vismara, argento agli ultimi Europei. L’azzurro è stato battuto dal francese Yannick Borel alla stoccata supplementare per 14-13.

FOTO: Bizzi/Federscherma