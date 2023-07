Scherma, Alice Volpi alla vigilia dei Mondiali: “Non sento la responsabilità. E un anno senza Errigo…”

Qualche giorno e saranno al via i Mondiali di scherma in quel di Milano, in casa azzurra tra le protagoniste ci sarà sicuramente Alice Volpi. La 31enne fiorettista ha di recente agguantato il bronzo europeo individuale a Plovdiv e l’oro continentale a squadre in quel di Cracovia. L’azzurra è stata intervistata da Gianmario Bonzi nel corso della trasmissione Giochi di Gloria trasmessa sul canale YouTube di OA Sport.

Sull’annata in corso: “La stagione è iniziata molto bene, diciamo che ho avuto un periodo buio abbastanza lungo partito da marzo e ho avuto un po’ di difficoltà perdendo sicurezze in gara e facendo fatica anche a livello fisico. Ho preso questa bella medaglia di bronzo all’Europeo, che mi ha dato una bella soddisfazione. L’oro a squadre è stato bellissimo, ci siamo divertite e siamo molto contente di averla agguantata ai Giochi Europei. Il Mondiale è alle porte e ci stiamo allenando al massimo, abbiamo finito adesso il ritiro e partiremo per Milano”.

Il fioretto è sempre obbligato a vincere nel Bel Paese: “Diciamo che abbiamo una grossa responsabilità. Da dopo Tokyo ho deciso di non sentire le responsabilità, andrò al Mondiale, mi divertirò e darò il massimo. Dal 2018 i Mondiali non mi vanno molto bene, quindi speriamo di tornare a far bene quest’anno in Italia”.

L’ultima stagione Volpi è stata una delle leader della squadra anche con lo stop di Errigo: “Un anno senza Arianna ho sentito il peso di dare anche la fiducia nella gara a squadre, supportando le colleghe perché so che non è facile. Favaretto e Palumbo sono state fantastiche, anche io assieme a loro visto che chiudere la gara a squadre non è una passeggiata ma ho raggiunto una sicurezza che mi permette di farlo bene”.

Spettacolare il poker a livello continentale: “I ragazzi l’anno prima avevano fatto tre su quattro. Noi siamo riuscite a fare meglio, quattro su quattro, anche con un po’ di fortuna con il tabellone. È stato davvero bello”.

Foto: Bizzi Federscherma