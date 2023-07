Rugby, Mondiali Under 20: Italia, ecco la formazione per evitare la retrocessione

Tutto in 80 minuti. L’Italia Under 20 si gioca tutto contro il Giappone domani, venerdì 14 luglio, con fischio d’inizio alle ore 12, quando si disputerà lo scontro per non retrocedere nella seconda categoria della Coppa del Mondo di rugby juniores.

Non è bastato agli azzurrini la storica vittoria con il Sudafrica nella fase a gironi per evitare di giocarsi, domani, la permanenza nella massima serie iridata. Pesano i ko subiti con Argentina, Georgia e Fiji e pesano delle prestazioni sicuramente sotto all’attesa. E in vista del Giappone il ct azzurro Massimo Brunello ha rimescolato le carte nella formazione.

“Contro il Giappone ci aspetta una gara difficile, sia per il valore dell’avversario, sia per quello che mette in palio”, commenta l’head-coach Massimo Brunello. “Chiaro che in questo momento abbiamo il nostro destino nelle nostre mani, ma solo l’Italia vera potrà giocarselo a pieno titolo come è stato nelle ultime due edizioni del Sei Nazioni, e come abbiamo visto contro il Sudafrica anche in questo torneo. Il Giappone è una squadra che sa giocare a rugby, molto organizzata nelle strutture di gioco, tecnicamente di buon livello, e noi dovremo giocare il nostro miglior rugby per sfruttare i nostri punti forti portando a casa il risultato e la permanenza nel Championship: per molti ragazzi si tratterà dell’ultima partita in questo gruppo, sono fiducioso che tutti daranno il massimo anche per questo”.

ITALIA U20 – formazione

15. BRISIGHELLA Simone (2004, Rugby Viadana 1970)

14. GESI Alessandro (2003, Livorno Rugby)

13. ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

12. PASSARELLA Dewi (2003, Benetton Rugby Treviso)

11. BOZZONI Filippo (2003, Rugby Calvisano)

10. SANTE Giovanni (2003, Montpellier Hérault Rugby)

9. CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Paese)

8. BOTTURI Jacopo (2004, Rugby Calvisano)

7. ODIASE David (CAP – 2003, Oyonnax Rugby)

6. BERLESE Carlos (2003, Ruggers Tarvisium)

5. TURRISI Pietro (2003, Racing Club Paris)

4. PONTARINI Enrico (2003, Rugby Casale)

3. GALLORINI Marcos Francesco (2004, Unione Rugby Capitolina)

2. GASPERINI Nicholas (2004, Stade Français Paris)

1. PISANI Federico Domenico (2004, Verona Rugby)

A disposizione:

16. QUATTRINI Giovanni (2003, Asd Rugby Milano)

17. BARTOLINI Riccardo (2003, Cavalieri U.R. Prato Sesto)

18. BERNARDINELLO Matteo (2003, Petrarca Rugby)

19. MATTIOLI Alex (2003, Rugby Colorno 1975)

20. LAVORENTI Filippo (2003, CUS Torino)

21. BATTARA Sebastiano (2003, Mogliano Veneto Rugby)

22. DOUGLAS Matthias Leon (2003, Mogliano Veneto Rugby)

23. BOZZO Nicola (2004, US A. Perpignan)

Foto: World Rugby via Getty Images