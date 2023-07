Rugby, Mondiali U20 2023: l’Italia lotta con la Georgia, ma non basta. Azzurri eliminati

Sì è conclusa la prima fase dei Mondiali Under 20 di rugby e l’Italia è stata impegnata contro la Georgia in un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali. Gli azzurri dovevano vincere per sperare di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (passavano le vincitrici dei tre raggruppamenti e la migliore seconda), ma la sconfitta odierna per 30-17 spegne ogni sogno di gloria. La nostra Nazionale chiuderà probabilmente il gruppo C al quarto e ultimo posto, giocando verosimilmente i match che varranno per i piazzamenti tra il nono e il dodicesimo posto.

Avvio difficile per gli azzurri, che vengono schiacciati nella loro metà campo, commettono un avanti evitabile, soffrono in mischia chiusa e dopo 8 minuti concedono una touche in attacco alla Georgia. Pack molto falloso dell’Italia in questo avvio del match e arriva subito il cartellino giallo per Marcos Gallorini al 9’ e azzurri in inferiorità numerica per 10 minuti. E arriva subito la meta georgiana, che parte dalla mischia dominante e poi schiaccia con Lomidze per lo 0-7 iniziale. Prova a reagire la squadra di Brunello, obbliga due volte al fallo la Georgia e al 14’ va sulla piazzola con Simone Brisighella per il 3-7. Italia che ora ha trovato la quadra e regge fino al ritorno di Gallorini in campo. E al 20’ arriva la bella meta di Lorenzo Casilio che porta l’Italia avanti 10-7.

Match molto falloso da entrambe le parti e così al 25’ va sulla piazzola Khutsishvili e punteggio che va sul 10-10. Insiste la Georgia, fatica a resistere l’Italia e al 29’ arriva la seconda meta georgiana, questa volta con Khonalidze e Georgia avanti 10-15. Ennesimo fallo, questa volta degli avversari, ma Brisighella questa volta non trova i pali. Li trova, invece, la Georgia al 36’ e avversari che allungano oltre break sul 10-18. Al 39’ bruttissimo placcaggio georgiano su un azzurro in aria e arriva il cartellino giallo per Shvelidze. Azzurri che sprecano, però, l’occasione con la mischia e si va così al riposo sul 10-18 per la Georgia.

Gli errori impediscono all’Italia di trovare punti, ma poi trovano un fallo in mischia e hanno chance nei 22 avversari. Altro fallo, altra touche, con i georgiani molto nervosi ora. E al 45’ arriva la meta del solito Gallorini che riapre i giochi e Italia che sale sul 17-18. Cerca di reagire la Georgia, tornata in XV e arriva nei 22 azzurri al 50’. Ancora tanti falli, ma georgiani imprecisi in touche e Italia che si salva. Non si salva subito dopo, quando è l’Italia che sbaglia, perde palla e meta di Khonelidze e Georgia che torna avanti nettamente 25-17. Serve un cambio di marcia per l’Italia per sperare di conquistare un posto nei playoff che contano. Fatica, però, come in tutto il match la squadra azzurra ad arrivare nella metà campo avversaria mentre il tempo passa e si entra nell’ultimo quarto.

Soffre tanto la maul azzurra a difendere, ma si salva nuovamente e ha una nuova chance di riaprire i giochi. Ma ancora una chance persa e ora la situazione si fa durissima per l’Italia, con 10 minuti da giocare e 8 punti da recuperare. Altra palla ceduta agli avversari per un tenuto e arriva anche un giallo per Matthias Douglas. Ora è una missione impossibile per l’Italia, cui serve almeno un punto di bonus difensivo per sperare di venir ripescata, anche se sarà dura comunque. Ma la Georgia controlla il match, mantiene il possesso e arriva addirittura la meta georgiana, che chiude il match e condanna l’Italia, che perde 17-30.

Foto: World Rugby/World Rugby via Getty Images