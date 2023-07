Rugby, Mondiali 2023: Italia, i convocati per il terzo raduno in vista della Rugby World Cup

Terzo raduno a Pergine Valsugana per l’Italrugby a poco più di due mesi dall’inizio della Rugby World Cup 2023 in Francia. E per questo appuntamento Kieran Crowley ha convocato 44 giocatori, in pratica l’intera lista degli atleti annunciati mesi fa e che fanno parte del gruppone tra cui il ct sceglierà chi portare in Francia.

Assenti gli infortunati Jake Polledri ed Edoardo Padovani, così come Gianmarco Lucchesi e Leonardo Marin che proseguiranno il programma di riabilitazione, mentre rispetto ai primi raduni la novità è Lorenzo Pani, trequarti in forza alle Zebre, convocato per la prima volta con la Nazionale Maggiore Maschile. Gli azzurri saranno a Pergine dal 7 al 13 luglio, quando si sposteranno verso Corvara dove è in calendario una attività di Team Building con l’esercito Italiano fino a domenica 16 luglio.

Quello che inizia domani è l’ultimo raduno per l’Italia prima di entrare nel vivo della preparazione iridata. Preparazione che prevede quattro amichevoli, il 29.07 in Scozia, il 05.08 in Irlanda, mentre il 19.08 l’Italia sfiderà la Romania e San Benedetto del Tronto e il 26.08 il Giappone a Treviso. La RWC per l’Italia inizierà, invece, il 9 settembre a Saint-Etienne con la Namibia, poi il 20 settembre sarà la volta dell’Uruguay a Nizza, prima di spostarsi a Lione dove il 29 settembre affronterà la Nuova Zelanda e il 6 ottobre i padroni di casa della Francia.

ITALRUGBY – convocati

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 26 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 30 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 21 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (Hurricanes, 5 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps)

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 71 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca MORISI (London Irish, 44 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Lione, 17 caps)

Federico MORI (Bayonne, 12 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, esordiente)

