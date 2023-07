Dove vedere Italia-Spagna in tv, semifinale Europei Under 19? C’è la diretta gratis e in chiaro: canale, programma, orari, tv e streaming

Cercherà di strappare un pass per la finale degli Europei Under 19 l’Italia del ct Alberto Bollini che questa sera, giovedì 13 luglio, affronterà la Spagna in semifinale.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA U19 DI CALCIO DALLE 21.00

La partita si potrà vedere in diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSportHD e in streaming sia su RaiPlay che su UefaTv.

Gli Azzurrini arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso al secondo posto il proprio gruppo con 4 punti all’attivo, a pari con la Polonia e dietro al Portogallo.

La Roja, invece, ha vinto il proprio girone con 7 punti davanti alla Norvegia con cui hanno superato a braccetto il raggruppamento.

Di seguito il calendario e il programma di Italia-Spagna, semifinale degli Europei Under 19. La partita, con calcio di inizio alle 21.00 di oggi, giovedì 13 luglio, sarà trasmessa sulla Rai e sul canale web della Uefa.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA U19 OGGI

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su RaiSportHD, diretta streaming su Rai Play e UefaTv. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA U19 OGGI



Giovedì 13 luglio



Diretta tv: RaiSportHD

RaiSportHD Diretta streaming: Rai Play, UefaTv.

Rai Play, UefaTv. Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse