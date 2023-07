Rugby femminile, Serie A élite 2023-2024: definita la formula. Squadre divise in due gironi, ci sarà una sola retrocessione

Dopo quella del rugby maschile, è stata varata anche la formula della Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile: il massimo campionato italiano sarà strutturato secondo una stagione regolare con due gironi da 4 squadre, che inizieranno il 12 novembre 2023 e si concluderanno il 14 gennaio 2024, ed una fase Play-Off e Play-Out, con le squadre ancora divise in due gironi da 4.

Nella regular season saranno inserite nel Girone 1 le campionesse d’Italia del Valsugana Rugby Padova, il CUS Milano (4° classificata), il CUS Torino (5° classificata) ed il neopromosso Rugby Calvisano, mentre nel Girone 2 giocheranno Arredissima Villorba Rugby (2a classificata), Furie Rosse Rugby Colorno (3° classificata), Unione R. Capitolina (6° classificata) e Benetton R. Treviso (7° classificata).

Le squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone accederanno al girone Play-Off mentre terze e quarte classificate disputeranno il girone Play-Out: la post season inizierà il 28 gennaio 2024 e si concluderà il 12 maggio 2024, con la prima e la seconda classificata del girone Play Off che nel fine settimana del 25-26 maggio 2024 giocheranno la Finale Scudetto in campo neutro per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Assoluto Femminile stagione sportiva 2023-2024. La squadra quarta classificata del Girone Play Out, invece, retrocederà nella Serie A Femminile 2024-2025.

SQUADRE PARTECIPANTI ALLA SERIE A ELITE FEMMINILE

Valsugana Rugby Padova (Campione d’Italia in carica)

CUS Milano

CUS Torino Rugby

Rugby Calvisano

Arredissima Villorba Rugby

Furie Rosse Rugby Colorno

Unione Rugby Capitolina

Benetton Rugby

FORMULA DELLA SERIE A ELITE FEMMINILE

Formazioni partecipanti: 8

Stagione regolare: 2 gironi da 4 squadre ciascuno, 6 turni (andata-ritorno) dal 12 novembre 2023 al 14 gennaio 2024

Play Off: 1 girone da 4 squadre, 6 turni (andata-ritorno) dal 28 gennaio 2024 al 12 maggio 2024

Play Out: 1 girone da 4 squadre, 6 turni (andata-ritorno) dal 28 gennaio 2024 al 12 maggio 2024

Finale Titolo Campione d’Italia Assoluto Femminile: 25/26 maggio 2024

Retrocessione: 4a classificata Play Out

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise