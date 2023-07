Risultati amichevoli Serie A di oggi (27 luglio): tutti i marcatori. Inter stoppata dall’Al Nassr, ok il Sassuolo contro il Sudtirol

Siamo in piena estate e si prosegue con il periodo dei ritiri e soprattutto delle amichevoli pre-stagionali. Le venti squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A, quella 2023/2024, si stanno preparando al meglio in vista dell’annata che verrà. Tra meno di un mese si inizierà con la prima giornata, in programma tra il 19 e il 21 agosto, e bisognerà rispondere presente sin da subito. Ma vediamo da vicino le partite amichevoli odierne e i risultati, oltre ai marcatori.

AMICHEVOLI: I RISULTATI DELLE SQUADRE DI SERIE A

Partiamo subito con la prima sfida, che si è giocata questa mattina in Giappone e ha visto coinvolte l’Inter e l’Al Nassr. Lautaro Martinez e compagni hanno pareggiato per 1-1 contro la ricchissima formazione saudita capitanata da Cristiano Ronaldo. A sbloccare il match ci hanno pensato gli uomini di Luis Castro: al 23esimo un’imbucata vincente per Abdulrahman Ghareen, ha portato l’incontro sull’1-0. Al 44esimo poi, sullo scadere del primo tempo, Davide Frattesi, su assist di Denzel Dumfries, ha schiacciato di testa e fissato il risultato sull’1-1 finale.

Nel pomeriggio invece, dalle ore 17.00, il Sassuolo di Alessio Dionisi, ha giocato un match amichevole contro il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. La partita è terminata con il risultato di 4-0 per i neroverdi. Un successo importante per Domenico Berardi e compagni contro una formazione che nella scorsa stagione è arrivata a disputare la semifinale playoff di Serie B. A segno per il Sassuolo possiamo trovare Matheus Henrique al 13esimo e Martin Erlic al 24esimo. Nella ripresa le altre due reti: una doppietta di Gregoire Defrel, rispettivamente a segno al 57esimo e all’83esimo, ha steso gli altoatesini.

Foto: LivePhotoSport