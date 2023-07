Risultati amichevoli Serie A di oggi (26 luglio): tutti i marcatori. Clamoroso ko della Fiorentina a Belgrado

Erano ben 7 le squadre di Serie A impegnate in amichevoli nella giornata odierna. Non sono mancati risultati ampi per Atalanta, Lecce e Cagliari. La Lazio vince 2-0 contro l’NK Bravo, mentre la Roma pareggia contro il Braga, l’Empoli perde contro l’Heidenheim, mentre fa scalpore il pesantissimo 0-5 che ha incassato la Fiorentina in casa della Stella Rossa. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nei test pre-stagionali di oggi.

L’Atalanta nell’amichevole di Zingonia ha superato con un rotondo 6-0 la Pro Vercelli. A segno Latte Lath al 17° minuto, quindi Adopo raddoppia dopo soli sessanta secondi, prima che Pasalic segni il 3-0 al 39′. Al 43′ ancora Latte Lath, quindi nella ripresa arriva la tripletta per l’ivoriano al 46′, mentre al 78′ Lookman fissa il punteggio sul 6-0.

Netta affermazione anche per il Lecce contro il Padova. Un 4-0 davvero incoraggiante nel test disputato a Folgaria. Per i salentini rete del vantaggio di Rafia dopo soli 3 giri di lancette, quindi raddoppio di Banda al 10′ e 3-0 di Strefezza già al 17′. Nel finale c’è tempo per il poker di Corfitzen al minuto 84.

Arriva una sconfitta, invece, per l’Empoli. I toscani escono sconfitti con il punteggio di 2-1 dalla partita contro l’Heidenheim neo-promosso in Bundesliga. Alla Svk-Arena Kirchbichl vantaggio dei tedeschi con Pieringer al 40° minuto, quindi raddoppio immediato con Pick al 44′. Nel finale Empoli che accorcia con Ekong al novantesimo.

Comodo successo per la Lazio contro l’NK Bravo. Contro gli sloveni è sufficiente una doppietta di Immobile per decidere il match. Il capitano biancoceleste apre le marcature al 26′ su calcio di rigore, quindi raddoppio al 59′ per il 2-0 finale.

Il Cagliari a Chatillon piega per 4-1 la Roma Primavera. La formazione isolana apre le danze con Gaston Pereiro dopo soli 4 minuti, quindi il 2-0 arriva al 32′ con Lella. Nella ripresa Oristanio segna il 3-0 al 70′, prima che Azzi cali il poker al 79′. Nelle battute conclusive i giallorossi accorciano con Vetkal al minuto 81.

Al Marakana di Belgrado arriva una rovinosa sconfitta per la Fiorentina. La squadra di mister Italiano, infatti, perde per 5-0 contro la Stella Rossa. Tutte le reti arrivano nei primi 26 minuti di gioco. A segno Olayinka al minuto numero 8, quindi Krasso al decimo, Ivanic al 14°, ancora Olayinka a 23° e Bukari su rigore al 26°.

L’ultimo test di questa serata ha visto la Roma di scena contro il Braga per un pareggio con il punteggio di 1-1. La sfida giocata a Albufeira vede la rete del vantaggio di El Shaarawy nel primo tempo dopo 32 minuti, prima del pareggio di Bruma al minuto 86.

Foto: LaPresse