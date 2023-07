Risultati amichevoli Serie A di oggi (20 luglio): tutti i marcatori. Milan comodo con il Lumezzane, il Napoli primavera passeggia sull’Anaune

Iniziata la marcia di avvicinamento verso la Serie A 2023/2024, con le squadre di Serie A che stanno svolgendo le prime amichevoli di preparazioni per la prossima stagione. Tra le grandi, oggi in campo Milan, Napoli e Lazio.

MILAN-LUMEZZANE 7-0 – Positiva la prima uscita dei rossoneri, che ne rifilano sette al Lumezzane appena salito in serie C in una partita durata 30 minuti nel primo tempo e poco più di 35 nel secondo. Pulisic si fa subito notare con due assist per i primi due gol di Pobega, poi mattatore Colombo che segna quarto e quinto gol seguendo quello di Messias. A chiudere, il rigore di Luka Romero ed il punto esclamativo del giovane Zeroli.

NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON 6-1 – Rudi Garcia preferisce dare spazio perlopiù ai giocatori della Primavera, con soli sei giocatori della prima squadra (Mario Rui, Olivera, Politano, Juan Jesus, Demme e Zerbin). Il rigore di Politano apre ufficialmente la stagione azzurra, che poi va a segno con Vergara, Cioffi, Coli Saco, Iaccarino ed Olivera, inframezzati dal penalty di Arnoldi per l’Anaune. Napoli che coglie anche tre pali.

LAZIO-PRIMORJE 5-0 – Tutto semplice per gli uomini di Sarri contro la squadra della Druga Liga, secondo livello del calcio sloveno. Pedro apre le danze, poi arriva la prima marcatura stagionale di Ciro Immobile e il 3.0 al 22′ di Felipe Anderson. Ad arrotondare il vantaggio sono poi Mattia Zaccagni ed il giovane Diego Gonzalez.

Foto: LaPresse