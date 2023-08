Risultati amichevoli Serie A di oggi (13 agosto): tutti i marcatori. Milan e Inter subiscono ma vincono, goleada della Lazio

Nella giornata di oggi, domenica 13 agosto, si sono giocate diverse gare amichevoli che hanno visto coinvolte anche squadre di Serie A. A partire da questa mattina, con il Milan che ha affrontato il Novara e ha vinto per 4-2, passando per l’Inter che, in serata contro l’Egnatia, si è imposta con lo stesso risultato dell’altra squadra milanese. Infine, a chiudere, ci ha pensato la Lazio di Maurizio Sarri che è riuscita ad asfaltare il Latina con li risultato di 0-9. Ma vediamo i risultati e i marcatori dei match giocati oggi.

RISULTATI AMICHEVOLI SERIE A OGGI

MILAN-NOVARA: 4-2

Partiamo subito con il Milan di Stefano Pioli che ha avuto la meglio sul Novara, nonostante i due gol subiti. Ad aprire le danze ci ha pensato Chukwueze al 9′ minuto dopo aver recuperato il pallone e aver saltato il portiere. Al 15esimo a raddoppiare ci ha pensato Okafor, spedendo la palla in rete a seguito di una respinta del portiere avversario. Corti ha accorciato le distanze al 31esimo ma Calabria, al 55esimo, è riuscito a portare i rossoneri sul 3-1. Prinelli ha nuovamente ridato speranza alla formazione piemontese poi svanita, però, con il gol di Colombo all’88esimo.

INTER-EGNATIA: 4-2

L’Inter di Simone Inzaghi, per ben due volte, ha dovuto rimontare l’Egnatia, avversario tutt’altro che semplice da affrontare. Nel corso del primo tempo, la squadra albanese, ha sbloccato il risultato dopo appena 6′ minuti con il gol di Dwamena. I nerazzurri sono riusciti a pareggiare i conti solamente al 55esimo con Barella. Medeiros al 68esiom ha poi portato in vantaggio per la seconda volta l’Egnatia su rigore. Poi però è arrivata prima la doppietta di Lautaro Martinez e, infine, il gol di Stabile al 90esimo minuto.

LATINA-LAZIO: 0-9

In serata, la Lazio di Maurizio Sarri, ha disputato un’amichevole contro il Latina. I biancocelesti hanno regalato spettacolo e una vera e propria goleada ai propri tifosi: la compagine si è imposta per 0-8 sui nerazzurri. A segno Immobile, con una doppietta; poi uno scatenato Felipe Anderson, protagonista anche lui di una splendida doppietta e ancora i neo-acquisti Kamada e Castellanos hanno timbrato il cartellino. C’è stato anche spazio per un autogol del Latina e le reti di Zaccagni e Luis Alberto.

Foto: LivePhotoSport