Ranking UCI (25 luglio): l’Italia non si smuove con il Tour de France e resta ai margini, sorpassi interessanti

Il Tour de France 2023 ha stravolto il ranking UCI, ovvero la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Grande Boucle, con i sostanziosi punti messi a disposizione durante le ultime tre settimane, ha naturalmente intaccato in maniera importante sulle gerarchie mondiali. L’impatto avuto dalla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è stato eclatante, ma non vanno dimenticati i risultati ottenuti negli eventi di contorno e di minor rilievo che hanno avuto luogo negli ultimi ventuno giorni.

Il Belgio si conferma comunque come miglior Nazione con 21.679,59 punti e oltre 6000 lunghezze di vantaggio nei confronti della Danimarca, balzata al secondo posto grazie al sigillo di Jonas Vingegaard in terra transalpina. La Francia è così scivolata in terza posizione, seguita ad appena sette punti di distacco dalla Gran Bretagna (merito degli eccellenti risultati ottenuti dai gemelli Yates). La Spagna si è issata al quinto posto, riuscendo a scavalcare la Slovenia, scivolata indietro di due posizioni nonostante la conferma del secondo posto di Tadej Pocar.

L’Italia resta all’ottavo posto, alle spalle dell’Olanda e davanti ad Australia e Colombia. Il Bel Paese ha portato a casa la maglia a pois di Giulio Ciccone, ma non vince una tappa in Francia da addirittura 85 frazioni. Per difendere il piazzamento sono stati importanti i risultati ottenuti nel frattempo in Cina e negli eventi di contorno. Di seguito il ranking UCI per Nazioni aggiornato al 25 luglio, prossimo aggiornamento tra sette giorni quando sarà poi tempo di iniziare a pensare agli ormai imminenti Mondiali.

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 21.679,59

2. Danimarca 15.297,56

3. Francia 13.985,14

4. Gran Bretagna 13.978,37

5. Spagna 12.950, 64

6. Slovenia 12.885

7. Paesi Bassi 10.827,62

8. Italia 10.356,9

9. Australia 9.958,74

10. Colombia 7.524,22

Foto: Lapresse