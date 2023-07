Ranking ATP (24 luglio 2023): Alcaraz comanda sempre davanti a Djokovic. Sinner in Top-10

Non è cambiata la classifica del ranking ATP in questo settimana. Sempre al comando c’è Carlos Alcaraz, fresco vincitore di Wimbledon e che ora si prepara a vivere da protagonista i Masters 1000 in Canada e a Cincinnati e poi soprattutto allo US Open, dove si presenta da campione in carica.

In seconda posizione c’è sempre Novak Djokovic, che precede il russo Daniil Medvedev ed il norvegese Casper Ruud. In quinta posizione c’è il greco Stefanos Tsitsipas davanti al danese Holger Rune. Il vincitore del torneo di Bastad, il russo Andrey Rublev, occupa la settima posizione e dietro di lui c’è Jannik Sinner, unico italiano tra i primi dieci. A chiudere la Top-10 ci sono gli americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

RANKING ATP TOP-10 (24 LUGLIO 2023)

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9375 punti

2. Novak Djokovic (SRB) 8795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6520

4. Casper Ruud (NOR) 4905

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4850

6. Holger Rune (DEN) 4825

7. Andrey Rublev (RUS) 4730

8. Jannik Sinner (ITA) 3975

9. Taylor Fritz (USA) 3310

10. Frances Tiafoe (USA) 3130

Tra i primi venti del mondo c’è anche Lorenzo Musetti, che occupa il diciottesimo posto, perdendo due posizioni rispetto alla settimana precedente, nonostante la semifinale raggiunta a Bastad. Trentasettesimo posto per Matteo Berrettini e nella Top-50 c’è anche Lorenzo Sonego.

ITALIANI IN TOP-100 (24 LUGLIO 2023)

8. Jannik Sinner 3975

18. Lorenzo Musetti 1880

37. Matteo Berrettini 1212

43. Lorenzo Sonego 1025

76. Matteo Arnaldi 771

96. Marco Cecchinato 619

