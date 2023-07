Rally Estonia 2023: Rovanpera trionfa dopo un dominio totale, secondo Thierry

Si chiude nel segno di uno straordinario Kalle Rovanpera il Rally Estonia 2023, ottava e quintultima tappa del Mondiale WRC 2023. Dopo aver dominato in lungo e in largo anche nella giornata di ieri il Finlandese anche negli ultimi quattro stage, vincendo com ampio margine l’appuntamento in terra baltica.

Il nordico in forza ala Toyota nello specifico ha aperto lo stage 18, dedicato all’SS18 Karaski 1 (12.04 kgm), rifilando +2.7 al connazionale Lappi Esapekka (Hyundai), il quale ha preceduto il britannico in Toyota Evans Efyn (+5.0). Nel secondo invece, l’SS Kambja (18.50 km) il finlandese si è imposto proprio Elfyns (+4.6) e sul bega Thierry (Hyundai), terzo con +5.0.

Ampio dominio anche nel penultimo stage , il Karaski 2 (12.04 km), dove Kalle ha superato di +1.2 punti Lappi Esapeka e ancora Thierry (+1.3). Doppietta Toyota poi nel power stage, dove il leader ha tenuto a debita distanza il compagno di squadra Elfyn, secondo con +2.0 davanti a Lappi Esapekka (+3.9).

Nella classifica finale dunque Rovanpera ha totalizzato 2:36.03.2. Una vittoria schiacciante testimoniata dai +52.6 sul secondo classificato Thierry (Hyundai) e dai +59.5 di Lappi Esapekka (Hyundai). Quarto invece Evans Elfyn cn +1:06.7, il quale si è posizionato davanti a Suninen Teemu (Hyundai), quinto con +2:21.0 e l francese Loubet Pierre Louis (Ford), sesto con 2:39.13.1.

RALLY ESTONIA 2023: LA CLASSIFICA FINALE

1. Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 2. Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +52.6 3. Lappi/Ferm – Hyundai i20 N Rally1 +59.5 4. Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +1:06.7 5. Suninen/Markkula – Hyundai i20 N Rally1 +2:21.0 6. Loubet/Gilsoul – Ford Puma Rally1 +3:09.9 7. Katsuta/Johnston – Toyota GR Yaris Rally1 +3:10.2 8. Tänak/Järveoja – Ford Puma Rally1 +6:25.5

Foto: Live Photo Sport