A che ora la F1 su TV8 oggi: programma GP Ungheria 2023, streaming in chiaro

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Oggi, infatti, alle ore 15.00 si spegneranno i semafori per dare il via allo spettacolo della gara magiara. Si correrà come tradizione sul tracciato dell’Hungaroring che, nelle ultime edizioni, ha sempre proposto GP emozionanti. Vista la griglia di partenza, anche nell’occasione odierna non ci sarà certo da annoiarsi a quanto pare.

Dalla pole position, infatti, prenderà il via Lewis Hamilton che, dopo ben 595 giorni, è stato in grado di piazzare il miglior tempo al sabato, beffando per soli 3 millesimi Max Verstappen che, ad ogni modo, rimane il grande favorito per la gara odierna. In caso di successo, giova ricordarlo, l’olandese infilerebbe la settima vittoria di fila. Vedendo il passo gara messo in mostra nelle simulazioni, “Super Max” potrebbe nuovamente fare il vuoto con una Red Bull stellare.

In seconda fila troviamo il due McLaren Lando Norris e Oscar Piastri con una MCL60 che sta crescendo settimana dopo settimana, quindi la grande sorpresa Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, assieme a Charles Leclerc con una SF-23 che non sembra competitiva sulle curve magiare, mentre alle loro spalle troviamo Valtteri Bottas e Fernando Alonso, quindi Sergio Perez e Nico Hulkenberg. 11° Carlos Sainz, mentre è addirittura 18° George Russell.

Il Gran Premio di Ungheria di Formula Uno sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la gara in diretta. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP UNGHERIA 2023

Domenica 23 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Ungheria

Replica su Sky Sport Summer: ore 22.30

Repliche su Sky Sport F1: ore 18.00, 20.00, 22.00

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (diretta in chiaro), Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse