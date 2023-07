Rally Estonia 2023, Kalle Rovanpera vince tutti gli stage odierni e vede il successo finale

Uno straordinario Kalle Rovanpera si avvicina ad ampi passi al successo del Rally di Estonia, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2023. Nel sabato baltico, infatti, il campione del mondo in carica ha messo in mostra una vera e propria “masterclass”, andando a dominare la scena e aggiudicandosi tutti gli stage.

Quando mancano solo 4 prove al termine, il campione del mondo in carica precede Thierry Neuville (Hyundai i20) di 34.9 secondi, mentre è terzo il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 45.4. Quarto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 52.7, quinto il finlandese Teemu Suninen (Hyundai i20) a 1:41, mentre è sesto il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 2:14. Ottavo il padrone di casa Ott Tanak (Ford Puma) a 5:55.

LA GARA

La mattinata baltica ha preso il via con la SS9 Mäeküla 1 di 10.27 chilometri. Successo per Rovanpera con 1.6 secondi su Neuville e 4.0 su Evans. Tanak, invece, lascia 7.3 secondi sul terreno. Si è passati, poi, alla SS10 Otepää 1 di 11.15 chilometri con una nuova affermazione per il finlandese, che guadagna altri 2.0 secondi su Neuville, quindi alla SS11 Mäeküla 2 con Rovanpera che prosegue nel suo percorso netto con 1.9 su Lappi, 2.4 su Evans e 2.8 su Neuville, prima della ripetizione della SS12 Otepää 2 con il poker dello scandinavo con 4.3 su Lappi e 5.0 su Evans. Neuville, invece, lascia altri 10.9 secondi.

Il pomeriggio estone è iniziato con la SS13 Elva 1 di 11.73 chilometri e Rovanpera ha centrato il quinto successo di tappa su cinque, distanziando di 3.6 secondi Neuville e di 3.8 Lappi, quindi è stata la volta della SS14 Kanepi 1 con il portacolori della Toyota che strappa ancora 3.8 secondi su Neuville. Si è passati poi alle ripetizioni. Prima con la SS15 Elva 2 e ancora Rovanpera in vetta con 2.4 su Evans e 3.2 su Neuville, quindi con la SS16 Kanepi 2 e l’ennesimo trionfo del campione del mondo con altri 2.7 secondi guadagnati su Neuville. Il sabato del Rally di Estonia si è concluso con la SS17 Tartu vald 2 di 3.35 chilometri e, ovviamente, Rovanpera ha chiuso in bellezza la sua giornata con 9 decimi su Lappi e 1.3 secondi su Neuville.

Foto: LPS Nikos Katikis