Rally Estonia 2023, Ott Tanak vince lo stage inaugurale, ma un problema al motore rovina la sua giornata

Si è conclusa la prima giornata del Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2023. Il round baltico, che si disputa nella Contea di Tartumaa ha regalato subito sorprese ed emozioni. Il Day-1 estone si è aperto con il consueto shakedown (disputato alle ore che ha visto il successo di Kalle Rovanperä davanti a Thierry Neuville e Esapekka Lappi.

Il giovedì estone ha anche messo in scena il primo stage della gara. La SS1 Tartu vald 1 di 3.35 chilometri. In questo primo stage subito una sorpresa. Per un guasto al motore occorso già nello shakedown, Ott Tanak ha dovuto intervenire sulla sua vettura e ha subito lasciato 5:00 minuti di penalità. Il padrone di casa, tuttavia, ha chiuso al comando con 6 decimi di vantaggio su Esapekka Lappi e Elfyn Evans. Quindi quarto Kalle Rovanpera a 7, mentre Thierry Neuville è quinto a 1.6.

Da domani si inizierà a fare sul serio con 7 stage e un totale di 133.38 chilometri. La stagione è in bilico e la tappa estone potrebbe risultare davvero decisiva.

