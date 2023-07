Raduni e ritiri Serie A 2023-2024: dove e quanto le squadre si ritrovano durante l’estate. La lista completa

Anche se siamo ancora divisi tra spiaggia, ombrellone o scampagnate in montagna, è già tempo di pensare alla prossima stagione della Serie A 2023-2024. Siamo ormai ufficialmente ai nastri di partenza del nuovo campionato, dato che a partire dall’avvio della prossima settimana le formazioni che partecipano alla massima serie inizieranno con i lavori.

Si inizierà con raduni e ritiri per rompere il ghiaccio con la nuova annata, in attesa che il calciomercato faccia il suo corso e vada a comporre le 20 rose al via della Serie A e giungano in sede anche quei giocatori che, avendo giocato con le rispettive nazionali, avranno diritto ad una ulteriore fase di vacanze. Quindi, al termine della prossima settimana si incomincerà a fare sul serio con i primi test interni o amichevoli.

Quale stagione dovremo attenderci? Si ripartirà con il Napoli campione d’Italia che ha salutato Luciano Spalletti e ora sarà guidato da Rudi Garcia, con alle sue spalle un nutrito gruppo di squadre pronte a rubare lo scettro ai partenopei. Dalle due milanesi alla Juventus, passando per le due romane e l’Atalanta. Ci sarà da divertirsi e, per il momento, da lavorare!

Andiamo, quindi, a conoscere, squadra per squadra quando e dove si raduneranno le squadre e, soprattutto, dove e quando andranno in ritiro per prepararsi alla stagione in arrivo.

LUOGHI E DATE DEI RITIRI – SERIE A 2023-2024

Atalanta: 14-22 luglio Clusone (Bergamo)

Bologna: 12-22 luglio Rio Pusteria (Alto Adige)

Cagliari: 10-21 luglio Asseminello (Cagliari), 24 luglio – 4 agosto Chatillon (Valle d’Aosta)

Empoli: 10 luglio Monteboro (Firenze)

Fiorentina: dal 12 luglio Viola Park (Firenze)

Frosinone: 7-24 luglio Fiuggi (Frosinone)

Genoa: 10-25 luglio, Val di Fassa (Trentino)

Inter: dal 13 luglio Appiano Gentile (Como), dal 23 luglio Giappone

Juventus: dal 10 luglio Continassa (Torino)

Lazio: 11-28 luglio Auronzo di Cadore (Belluno)

Lecce:15-30 luglio Folgaria (Trentino)

Milan: dal 10 luglio Milanello (Varese)

Monza: 10-23 luglio Pontedilegno (Brescia)

Napoli: 14-25 luglio Dimaro (Alto Adige), 28 luglio-12 agosto Castel di Sangro (L’Aquila)

Roma: 8 luglio-23 luglio Trigoria (Roma)

Salernitana: 10-27 luglio Rivisondoli (L’Aquila), 28 luglio-6 agosto Fiuggi (Frosinone)

Sassuolo: 11-27 luglio Vipiteno (Alto Adige)

Torino: 17-29 luglio Pinzolo (Trentino)

Udinese: 17 luglio-2 agosto Bad Kleinchircheim (Austria)

Hellas Verona: 11-23 luglio San Martino di Castrozza (Trentino)

Foto: LaPresse