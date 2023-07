Quanto costano i giocatori al Fantacalcio 2023-2024? Tutti i valori di mercato e la lista per fare l’asta

Cari amici Fantallenatori, ci siamo! Finalmente è ufficialmente scattata la stagione 2023-2024! Il FantaCalcio ha mosso il suo primo passo, ovvero la pubblicazione dell’attesissimo listone con tutte le quotazioni iniziali. In poche parole, ora le aste possono prendere forma e le rose possono andare a comporsi. C’era grande curiosità per vedere come la Gazzetta dello Sport avesse valutato i giocatori del prossimo campionato, per cui andiamo a scoprire le quotazioni più interessanti.

PORTIERI

Come facilmente preventivabile l’estremo difensore più quotato è Maignan del Milan (43). Alle sue spalle Meret del Napoli a 42, Szczesny della Juventus con 41 e Provedel della Lazio a 40. Quindi Rui Patricio della Roma a 35 e Carnesecchi dell’Atalanta a 27.

DIFENSORI

Al comando troviamo Theo Hernandez del Milan con ben 45 di valutazione. Al suo inseguimento Dimarco dell’Inter a 41 e Di Lorenzo del Napoli a 38, che precedono la coppia brasiliana della Juventus composta da Danilo (37) e Bremer (36). Sesta posizione per Carlos Augusto del Monza (35) dopo un primo anno in Serie A davvero straripante.

CENTROCAMPISTI

Sarà Luis Alberto il più valutato con ben 52 fantamilioni, inseguito da Koopmeiners dell’Atalanta con 50, mentre in scia troviamo Barella dell’Inter a quota 49. Alta quotazione anche per il laziale Felipe Anderson con 47, mentre Rabiot della Juventus e Calhanoglu dell’Inter partono con 46 crediti. Interessante notare come tra i centrocampi rimanga Chiesa della Juventus (44) dopo che Kvaratskhelia (74), Zaccagni (59) e Orsolini sono stati spostati in attacco.

ATTACCANTI

Il capocannoniere dell’anno scorso, Osimhen del Napoli, svetta con 90 fantamilioni, davanti a Lautaro Martinez dell’Inter con 88 crediti e Immobile della Lazio fermo con 86. Altissima la quotazione per Vlahovic della Juventus (84) quindi in scia Leao del Milan (75) e Kvaratskhelia. Ai piani alti del reparto rimane Dybala della Roma valutato 73 crediti, uno in più di Berardi del Sassuolo (72).

Foto: LaPresse