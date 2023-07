Quanti soldi vale il passaggio di Hojlund al Manchester United? Affare milionario per l’Atalanta

In casa Atalanta sono ore caldissime in chiave mercato, specialmente quello in uscita. Da diversi giorni si parla di una possibile cessione eccellente e, adesso, sembra vicinissima. Rasmus Hojlund sarebbe infatti pronto a lasciare Bergamo per approdare a Manchester sponda United. Il danese è corteggiato oramai diverso tempo dalla squadra inglese e le probabilità di vederlo giocare in Premier League il prossimo anno sono decisamente alte.

Hojlund durante l’annata 2022/2023, ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Una stagione strepitosa quella portata avanti con la Dea guidata da Gian Piero Gasperini. Per lui 34 presenze nel corso dell’anno tra Serie A e Coppa Italia, 10 gol messi a segno e ben 4 assist. Una media niente male per il calciatore classe 2003 che ha sin da subito fatto capire di che pasta è fatto. Corsa, tanta tecnica e soprattutto fisico: 191 cm di altezza.

HOJLUND DALL’ATALANTA AL MANCHESTER UNITED: LE CIFRE

Insomma lo United non vuole farsi sfuggire un vero e proprio gioiellino specialmente in chiave futura e vista la giovane età. Per il passaggio ai Red Devils si dovrà attendere infatti qualche ora e poi arriverà l’ufficialità. Nel pomeriggio di oggi l’Atalanta ha affrontato in una gara amichevole il Bournemouth e Hojlund non ha calcato il terreno di gioco, insomma un segnale importantissimo che, di fatto, avvicina e non poco il danese al Manchester.

Le possibili cifre dell’affare? I numeri sono faraonici specialmente in entrata per la società bergamasca: 65 milioni di euro più bonus. Dunque una trattativa che gioverà, e non poco, alle casse dell’Atalanta. Bisognerà attendere davvero poco: poi, dopo una sola stagione, Hojlund saluterà la Serie A e Bergamo.

Foto: LaPresse