Quanti soldi può guadagnare Zaniolo in Arabia Saudita? Stipendio faraonico, ma i dubbi restano

Anche Nicolò Zaniolo è finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Il talento italiano, passato lo scorso gennaio al Galatasaray a causa delle tante incomprensioni vissute negli ultimi mesi della sua esperienza alla Roma, è diventato un obiettivo di mercato della Saudi Football League, che sta facendo man bassa in questa sessione di calciomercato.

Il calciatore azzurro aveva scelto di trasferirsi in Turchia per rilanciarsi; un obiettivo riuscito parzialmente, con il titolo vinto e le sue cinque reti in undici presenze complessive. Tra le squadre interessate figura la Juventus, da sempre attratta dall’ex Roma e Inter, ma ora c’è l’Al-Hilal che ha accelerato nettamente, pronto a fare tris dopo gli innesti di Kalidou Koulibaly, Ruben Neves e Sergej Milinkovic-Savic.

La società facente capo al fondo PIF ha iniziato il dialogo con il Galatasaray, che aveva inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Al giocatore andrebbe invece un contratto quadriennale da 30 milioni di euro l’anno, 120 milioni complessivi.

Al momento Zaniolo non appare convintissimo della scelta araba, ma di fronte ad un’offerta così potrebbe davvero vacillare. E la Juventus, che ha già perso l’opportunità di firmare Milinkovic-Savic e con la necessità di liberare spazio salariale prima di muoversi sul mercato, si ritroverebbe con un palmo di naso.

Foto: LaPresse