ATP Kitzbuhel 2023, Marco Cecchinato ko senza appello con Daniel Elahi Galan

Il torneo di Kitzbuhel perde immediatamente l’unico italiano in tabellone. Marco Cecchinato non ha praticamente sbocchi contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, e capitola con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco; prosegue dunque il brutto periodo del siciliano, che dal post Internazionali d’Italia, ha vinto soltanto due partite.

Sfida che parte con un equilibrio sostanziale, con entrambi i contendenti che lasciano le briciole alla risposta nei primi cinque giochi. La svolta in favore di Galan arriva però nel sesto game, con Cecchinato che all’improvviso si ritrova sotto 15-40. Prima palla break salvata, non la seconda, ed emotivamente diventa una mazzata per l’azzurro, che anche nel gioco al servizio successivo si arrende e concede il set all’avversario.

La partita è praticamente chiusa in quell’istante, perché il siciliano perde anche il primo servizio della terza frazione in un gioco lunghissimo, con Galan che dunque mette a segno una striscia di sette giochi consecutivi. Troppo per pensare per rimettersi in partita, seppur il 15-40 del quinto gioco potrebbe ridare qualche speranza. Cecchinato però non approfitta delle uniche due chance a sua disposizione e si arrende poi nuovamente al proprio servizio.

Ko senza appello per Marco, che ha vinto solo 34 punti sugli 88 giocati con una resa al servizio alquanto altalenante. E soprattutto, Galan è stato solidissimo: solo otto punti concessi con il proprio servizio, con un ottimo 24/27 con la prima.

