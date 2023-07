WTA Praga 2023: Sara Errani perde una partita senza filo conduttore con Nao Hibino

Sconfitta non facile, per come arriva, da digerire per Sara Errani. L’Italia perde la sua più celebre rappresentante al WTA 250 di Praga: a batterla è la giapponese Nao Hibino, proveniente dalle qualificazioni, per 7-5 3-6 6-4 al termine di un confronto in cui i fili logici sono difficili da trovare.

Il primo set ha un andamento del tutto paradossale. I primi cinque game sono tutti di marca Errani: più spinta da fondo, più gioco, l’azzurra è complessivamente più centrata e riesce a disegnare il campo con tutte le sue armi migliori. Sul 5-0, però, qualcosa nel suo gioco si inceppa. Tira più corto, spesso anche centrale: Hibino non aspetta nulla di meglio e inizia a sua volta a tirare diversi vincenti con entrambi i colpi, ribaltando completamente la situazione. Per Errani anche due set point non sfruttati in quello che si trasforma nel 7-5 a favore della nipponica.

Il secondo parziale vive su minori saliscendi nel punteggio, soprattutto perché le due riescono a controllare i propri turni di servizio con maggiore costanza in questa fattispecie. La questione si mantiene tale fino al 4-3 Errani, perché l’italiana si riesce a prendere il proprio momento, trova il break a 15 e, sfruttando anche un piccolo calo di Hibino, allunga il match al terzo.

Sembrerebbe la volta buona: due servizi strappati, il secondo a zero, 3-0 e servizio con due palle del 4-0 e poi una terza. Nulla da fare: primo controbreak del 3-1, palla del 4-1 mancata, break a zero del 3-3. Tutto da rifare e arriva un altro scambio di break che semplicemente trascina la situazione sul 4-4. Altre quattro chance di andare a servire per il match a favore di Errani se ne vanno, e sullo slancio Hibino va a chiudere a 30 gioco, partita e incontro approfittando di qualche svarione di troppo dall’altra parte della rete.

Nelle due ore e 28 di match, stante la totale difficoltà di dare una sequenzialità logica ai fatti accaduti nello stesso, si possono solo registrare due cose in maniera reale: una versione di Errani da 83,2% di prime in campo, ma anche da 5 punti su 18 vinti con la seconda. Resta, però, che qui le statistiche valgono fino a un certo punto.

