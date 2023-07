Quante posizioni ha guadagnato Cocciaretto con la vittoria a Losanna? Balzo notevole e nuovo traguardo nel ranking

Nel torneo WTA 250 di Losanna è arrivata la vittoria finale di Elisabetta Cocciaretto: l’azzurra sulla terra battuta elvetica ha incamerato nel complesso 280 punti per il ranking WTA. Per Cocciaretto in settimana c’è stata una notevole risalita nel ranking, dove da domani, lunedì 31 luglio, sarà ufficialmente 30ma.

L’azzurra si ritrova così ben 12 posizioni più su rispetto al ranking rilasciato lunedì 24 luglio: Cocciaretto in classifica si porta infatti dal 42° posto a quota 1170, al 30° con 1420 punti, con un guadagno netto di 250 (scarterà i 30 punti degli ottavi di Varsavia 2022). Ritoccato il best ranking (l’azzurra era stata al massimo 41ma).

CLASSIFICA WTA ELISABETTA COCCIARETTO 31 LUGLIO

Ranking lunedì 24 luglio: 1170 punti, 42° posto.

Punti da scartare lunedì 31 luglio: 30 (ottavi Varsavia 2022).

Punti da incamerare lunedì 31 luglio: 280 (vittoria Losanna 2023).

Ranking lunedì 31 luglio: 1420 punti, 30° posto.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI